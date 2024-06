Assolto dopo 909 giorni di arresti, corteggiato da Forza Italia

E' corteggiato da Forza Italia l'ex consigliere regionale valdostano Marco Sorbara, assolto in via definitiva dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa che gli era costata 909 giorni agli arresti e una condanna in primo grado a 10 anni di reclusione.

Oggi il ministro Antonio Tajani è stato ad Aosta nell'ambito della campagna elettorale per le europee. Poco prima che terminasse la sua visita, Sorbara lo ha incontrato. Con il ministro c'era la coordinatrice regionale di Forza Italia, Emily Rini, che non ha fatto mistero di volere nel proprio partito l'ex collega: Rini era infatti presidente del Consiglio regionale quando, il 23 gennaio 2019, scattò il blitz di Geenna e i carabinieri portarono in carcere 16 persone, tra cui l'allora consigliere Marco Sorbara, che ottenne i domiciliari dopo sette mesi. Entrambi all'epoca erano stati eletti nella fila dell'Union Valdôtaine, storico partito autonomista valdostano.

Un filone del processo, quello con il rito abbreviato, si è già chiuso definitivamente: la Cassazione nell'aprile 2023 ha sancito per la prima volta l'esistenza di una locale di 'ndrangheta che operava sul territorio di Aosta. E' invece attesa dopo l'estate la sentenza del processo d'appello-bis che si celebra con il rito ordinario, nel quale Sorbara è stato definitivamente assolto nel gennaio dell'anno scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA