Nuova università, il rettorato non si trasferirà a settembre

"La nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta ospiterà gli uffici di servizio agli studenti, mentre la direzione generale ed il rettorato rimarranno nella sede di Strada Cappuccini in attesa di poter disporre della palazzina ex Giordana che potrà ospitare la totalità degli uffici". Così Lucia Ravagli Ceroni, direttrice generale dell'ateneo valdostano, illustrando il nuovo assetto organizzativo dell'università, che "sarà anche funzionale al nuovo assetto logistico con l'apertura nel mese di settembre del nuovo campus, spazio quasi interamente dedicato alla didattica".

Venerdì scorso il Consiglio dell'Università ha approvato la revisione della struttura organizzativa della Direzione generale, le determinazioni in merito all'individuazione delle Posizioni di Particolare Responsabilità (Ppr) nell'ambito della Direzione generale e la revisione del regolamento per la disciplina del lavoro agile dell'Ateneo.

Il Consiglio inoltre ha dato il via libera alla proposta di utilizzo delle maggiori risorse disponibili nell'ambito del Patrimonio netto comprensivo dell'utile di esercizio 2023 e che ammontano a 851.087 euro. Un importo che verrà utilizzato in gran parte per garantire la fruibilità delle dotazioni tecnologiche della nuova sede dell'università ad integrazione del contratto già in essere (423.921 euro), per l'assegnazione di fondi per la ricerca di Ateneo (227.210), per l'attivazione dei percorsi di formazione per il sostegno (66.000), per l'integrazione delle borse di mobilità (49.132), per gli adeguamenti contrattuali e l'incentivazione del personale tecnico amministrativo (84.822).



