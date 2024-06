Testolin, "solidarietà e sussidiarietà animano il 2 giugno"

"Lo spirito di solidarietà e di sussidiarietà animano questa giornata. La Costituzione, nata dalla Liberazione, ha dato ad alcuni territori come il nostro la possibilità di fruire di uno statuto di autonomia che ben si inserisce in un percorso di sussidiarietà e di onesta e sana collaborazione tra istituzioni. Un principio che la nostra comunità conosce molto bene, un principio di sostegno nella quotidianità a favore della 'res publica', di dare risposte coerenti ai nostri cittadini senza dimenticare le fasce più deboli. A questo obiettivo lavorano tutte le istituzioni, con pari dignità. Dalla giornata di oggi è questo il messaggio che deve emergere". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica.



