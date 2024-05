'Nuovo trasporto alpino' a Courmayeur, entro fine anno il piano di Cassa depositi e prestiti

Entro il 31 dicembre prossimo Cassa depositi e prestiti (Cdp) svilupperà e condividerà con Regione e comune di Courmayeur un'ipotesi di strategia di investimento tramite la redazione di un Piano strategico di sviluppo per l'iniziativa 'Nuovo trasporto alpino'. Lo prevede il piano delle attività di Cdp nell'ambito dell'accordo che è stato firmato oggi nella cittadina ai piedi del Monte Bianco.

Nell'aprile del 2022 l'ipotesi progettuale era stata discussa dal Consiglio comunale di Courmayeur. Allora l'investimento previsto era di circa 150 milioni di euro. L'ipotesi riguarda una rete di trasporto tramite impianti a derivazione funiviaria e su rotaia con valenza turistica, urbana e sciistica che collega, nella sua versione completa, il capoluogo di Courmayeur alle frazioni di Dolonne ed Entrèves e alle valli laterali Veny (località Zerotta) e Ferret (località Planpincieux). Il tutto viene proposto come un trasporto pubblico locale, con un esercizio operativo 16 ore al giorno per 300 giorni all'anno.

Nel segmento Val Veny, è stato inoltre pensato come impianto di risalita al servizio del comprensorio sciistico di Courmayeur, andando a sostituire le esistenti funivia Val Veny e seggiovia Peindeint.

I costi comprendono 100 milioni per le linee del sistema ibrido fune auto motore Ropetaxi, 30 milioni per la realizzazione di 12 stazioni, magazzino veicoli, locali servizi e accessori, 20 milioni per la realizzazione di parcheggi presso il campo sportivo ed Entrèves e 5 milioni per dieci navette elettriche per il trasporto intra val Ferret e intra val Veny. Lo studio era stato commissionato da Csc, società in house del comune, a Dimensione Ingenierie, e conteneva la presentazione della tipologia del Nuovo trasporto alpino, due soluzioni di business plan - in sinergia o meno con Skyway - oltre ai tracciati e alla descrizione.

La consulenza di Cdp consiste in un'analisi di pre-fattibilità e un'analisi di mercato. Il piano strategico di sviluppo identificherà per ogni fase di vita del progetto un cronoprogramma con una definizione del percorso critico e le strutture di governance necessarie. Cdp proporrà un project manager che dialogherà con Regione e comune di Courmayeur e coordinerà una squadra di specialisti, interni ed esterni.





