Assestamento di bilancio della Regione, via libera del Cpel

L'assemblea del Cpel ha espresso parere favorevole all'unanimità al disegno di legge regionale relativo all'assestamento al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2024. Con il proprio via libera, i sindaci hanno tuttavia manifestato la "necessità di una programmazione degli interventi di edilizia scolastica, di concerto con gli enti locali, che tenga conto delle diverse esigenze rappresentate dai comuni". Hanno inoltre espresso considerazioni riguardo al piano per la messa in sicurezza degli incroci delle arterie principali con la viabilità regionale.

L'assemblea ha poi espresso parere positivo alla proposta di legge del gruppo Lega che prevede di versare direttamente sul conto corrente il denaro previsto per sostenere le spese per i celiaci al posto del buono che viene erogato attualmente.

Via libera del Cpel anche per le due proposte di deliberazione della giunta regionale che riguardano "l'approvazione degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali per l'anno 2024 e delle direttive agli enti gestori dei servizi per anziani e inabili" e la "determinazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento agli enti locali delle risorse per favorire l'inserimento dei minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi".

Parere positivo anche sulla proposta di deliberazione che conferma il ruolo della Regione quale intermediario tecnologico per la riscossione delle entrate e che approva lo schema di accordo tra Regione e enti aderenti alla piattaforma dei pagamenti telematici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA