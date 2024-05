Un'aostana in finale al talent letterario Incipit offresi

La ventiseienne aostana videomaker Carlotta Marricco, vincitrice della tappa di Aosta, ha superato la fase delle semifinali ed è una degli otto finalisti di Incipit Offresi.

Dopo 19 tappe in sei regioni - Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Campania, Lazio - si conclude la nona edizione del talent letterario itinerante giovedì 6 giugno a La Tesoriera, in occasione dell'Evergreen Fest. L'ultima sfida a colpi di incipit sarà condotta da Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via Di Gioia. Presentano Chiara Pacilli, giornalista e conduttrice tv e Giorgia Goldini, attrice, autrice e comica, accompagnati dalle musiche di Enrico Messina e della violinista Marta Pistocchi.

Gli altri concorrenti in gara: il quarantacinquenne Mauro Bennici di Nichelino (Torino); l'imprenditrice Bianca Brotto da Manerba del Garda (Brescia); il sessantaquattrenne Luigi Callegaro di Torino; Riccardo Nigra di 20 anni, il più giovane concorrente, da Venaria Reale (Torino); il ventitreenne Christian Mella di Bollate (Milano); Sandra Puccini da Quarrata-Pistoia (Pistoia); Fausto Bruno Campana di Impruneta (Firenze).

Gli otto finalisti avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro. In una sfida uno contro uno, gli aspiranti scrittori saranno giudicati dal pubblico presente in sala. I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.500 e 750 euro; saranno inoltre messi in palio, fra tutti i partecipanti alla finale, il Premio Italo Calvino, Indice dei Libri del Mese, Golem, Leone Verde, Circolo dei Lettori ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA