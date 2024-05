Evade dai domiciliari dopo la rapina, giovane finisce in carcere

Un cittadino colombiano di 24 anni residente a Saint-Vincent, John Smith Seganfredo, era finito ai domiciliari mercoledì scorso per aver rapinato un negozio di elettronica a Chatillon.

Nella notte tra venerdì e sabato è evaso ed è così stato nuovamente arrestato dai carabinieri. Ora si trova nel carcere di Brissogne.

Il giovane si era introdotto nel negozio e dopo aver minacciato il cassiere con la pistola, risultata poi essere giocattolo, era fuggito con circa 200 euro in contanti e alcuni cellulari per un valore di oltre 8 mila euro. Il ventiquattrenne era arrestato dai militari della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent poco dopo.



