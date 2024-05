Aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, al via le domande

La Sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta dà il via all'aggiornamento delle graduatorie regionali per le supplenze (Grs) e alle corrispondenti graduatorie di istituto. L'avvio della presentazione delle domande riguarda il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 (in attuazione dell'ordinanza del ministero dell'Istruzione 88 del 16 maggio 2024). Lo fa sapere l'assessorato al Sistema educativo.

I requisiti per l'iscrizione o il trasferimento nelle graduatorie regionali e i titoli per l'aggiornamento delle stesse - previsti dall'ordinanza ministeriale 88/2024 - devono essere posseduti al 10 giugno 2024, termine di scadenza previsto a livello nazionale. Occorre inoltre avere, alla stessa data, il requisito di piena conoscenza della lingua francese, necessario anche per i candidati che effettuano domanda di trasferimento da una provincia di fuori regione.

La domanda di iscrizione va presentata solo online attraverso l'apposita piattaforma collegandosi al sito istituzionale della Sovraintendenza agli studi - sezione docenti - Graduatorie regionali supplenze (Grs) - Biennio anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 - Istanza online selezionando l'icona 'Accesso istanza online'.

La piattaforma è anche raggiungibile dall'Home page del sito istituzionale della Regione selezionando l'evidenza Graduatorie regionali supplenze (Grs).

L'accesso alla piattaforma è disponibile per la compilazione e l'inoltro dell'istanza dalle 12 del 28 maggio alle 12 del 20 giugno prossimo.



