Superbonus, Cgia "in Valle d'Aosta gli oneri medi più alti"

Con 401 mila 671 euro, in Valle d'Aosta si registra il più alto onere medio a carico dello Stato per edificio residenziale interessato da un intervento con il Superbonus 110%. E' quanto contenuto in un'elaborazione dell'ufficio studi della Cgia di Mestre su dati di Enea e Istat.

A livello nazionale, il valore medio è di 247 mila 531 euro, nel Nord Ovest di 284 mila 70 euro.

Nella regione autonoma, gli oneri a carico dello Stato (detrazioni maturate per i lavori conclusi) ammontano a 564,3 milioni di euro, in tutta Italia a 122 mila 644 milioni.

In Valle d'Aosta sono 1.405 le asseverazioni depositate al 30 aprile scorso su un totale di 43 mila 220 edifici residenziali, quindi il 3,3% del totale. A livello nazionale l'incidenza è invece del 4,1% (495 mila 469 su 12 milioni 187 mila 698). Tra le 20 regioni, la Valle d'Aosta è 14/a. Guidano la graduatoria Veneto (5,6%), Emilia-Romagna e Trentino-Alto-Adige (5,4%), Lombardia e Toscana (5,2%) mentre la chiudono Sardegna (3,1%), Molise e Puglia (2,9%), Calabria (2,6%) e Sicilia (2,2%).





