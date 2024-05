"Gran Paradiso Adventure", i giovani tra inglese e sport

Un percorso che, dal 17 al 20 giugno, porterà un gruppo di dodici ragazzi e ragazze a vivere un'esperienza unica in lingua inglese, alla scoperta di sé e del proprio territorio, attraverso differenti esperienze outdoor nel Gran Paradiso. L'iniziativa, denominata "Gran Paradiso Adventure - Adolescenti Diventano Viaggiatori, Esplorando Nuove Tracce, Unendo Realtà ed Emozioni", è promossa dalla Fondation Grand Paradis.

Il progetto è rivolto a giovani di 17 e 18 anni, e vuole unire tre sfide: avventura all'aria aperta, capacità di comunicazione e pratica della lingua inglese. "L'iniziativa è interamente gratuita, si compone di una giornata di formazione (il 12 giugno nel Villaggio Minatori di Cogne) seguita da quattro giorni consecutivi - spiega il presidente di Fondation Grand Paradis, Corrado Jordan - in cui vivere le tre esperienze e, precisamente, un'avventura in mountain bike lungo i percorsi degli antichi ru di Introd, un'avventura in rafting discendendo la Dora Baltea con arrivo a Villeneuve e un'avventura di canyoning e arrampicata nella Valsavarenche".

Le domande di partecipazione potranno essere inviate a Fondation Grand Paradis, allegando un pitch di presentazione della durata di un minuto, fino al 5 giugno alle 12.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA