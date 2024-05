Ufficio regionale del turismo, la nomina del direttore finisce al Tar

La nomina del nuovo direttore generale dell'Ufficio regionale del turismo finisce davanti al Tar. Una candidata esclusa, la dirigente regionale Anna Maria Careri, ha infatti presentato ricorso al tribunale amministrativo della Valle d'Aosta contro tutti gli atti e provvedimenti che avevano portato la giunta regionale, nel dicembre 2023, ad assegnare l'incarico a Davide Jaccod per una durata di tre anni.

Stamane la giunta regionale ha deliberato di costituirsi in giudizio, affidando l'incarico all'avvocato Carlo Merani.

La ricorrente chiede in particolare di annullare la delibera di nomina del 14 dicembre "per difetto di motivazione" e tutti gli atti successivi, ma anche il verbale di designazione del giorno precedente e quello della commissione di valutazione delle candidature, nella parte in cui venivano espressi i giudizi di idoneità dei candidati.

Careri è l'attuale dirigente regionale della struttura Sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica dell'assessorato al Turismo, sport e commercio. E' in calendario a luglio l'udienza davanti al tribunale amministrativo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA