I campionati europei di magia per la prima volta in Italia

L'Italia si prepara ad ospitare per la prima volta i campionati europei di magia Fismitaly 2024 ed è pronta a trasformarsi nel paese della magia internazionale, in attesa dei mondiali 2025 che si terranno a Torino.

Oltre 3.000 maghi - fa sapere in una nota Masters of Magic, organizzazione capitanata da Walter Rolfo - sono attesi a Saint-Vincent, in Valle d'Aosta, per partecipare a due eventi.

Da oggi a domenica 19 maggio torna 'Masters of Magic World Tour'; lo spettacolo live (regia e show design firmati da Alessandro Marrazzo) riunisce nove tra i più sorprendenti illusionisti e prestigiatori del mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, che si esibiranno sul palco del Palais.

Dal 23 al 26 maggio, in occasione dei campionati europei di magia, si sfideranno al Palais e al Grand Hotel Billia 150 maghi decisi a contendersi il titolo per l'accesso diretto ai mondiali di Torino.



