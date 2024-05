Avviato tavolo tra Cva e associazione consumatori

E' finalizzato a costruire un luogo istituzionale in cui discutere di idee, interessi ed esigenze dei consumatori relativamente alla vendita di energia elettrica il tavolo di lavoro permanente avviato tra Cva Energie e le associazioni dei consumatori (Avcu, Adiconsum, Adoc Valle d'Aosta, Codacons VdA, Federconsumatori Apsvda).

"Tale confronto - è spiegato in una nota dell'azienda di produzione e distribuzione di energia - consentirà a Cva di prendere atto, mediante l'acquisizione di informazioni e proposte, delle diverse posizioni delle associazioni rappresentative a livello regionale degli interessi dei consumatori e, al contempo, permetterà d'instaurare un rapporto periodico finalizzato a valorizzare idee, interessi ed esigenze condivise".

Il primo risultato del dialogo positivo tra le parti - si legge - è già stato raggiunto: Cva Energie ha deciso di eliminare dalle condizioni economiche dell'offerta commerciale a prezzo fisso la possibilità di modifica dei corrispettivi di vendita della componente energia e del corrispettivo di commercializzazione.

"In coerenza con le politiche di massima attenzione nei confronti della propria clientela - ha detto Enrico De Girolamo, presidente e amministratore delegato di Cva Energie - abbiamo comunicato ai clienti, tramite lettera di adeguamento al ribasso dei corrispettivi della tariffa Cva7, la rinuncia al diritto di modificare unilateralmente il corrispettivo per l'acquisto di energia elettrica e il corrispettivo di commercializzazione.

Riteniamo inoltre che un confronto continuativo con le Associazioni dei Consumatori ci consentirà di rendere le nostre proposte commerciali ancora più vicine alle esigenze dei nostri clienti".

