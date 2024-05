Bertschy, al lavoro su un nuovo piano industriale

"Siamo in una fase di grandi cambiamenti. Il nostro obiettivo è di trasformare entro fine anno le idee in un piano industriale adatto al territorio". Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, aprendo i lavori del convegno "Misure di aiuto e opportunità per le imprese" nella sala della centrale idroelettrica di Saumont, ad Aosta.

"Abbiamo adottato molte misure a favore delle imprese - ha aggiunto - ma occorre migliorare nella comunicazione. E' importante trasmettere le informazioni per poter arrivare a sviluppare progetti futuri. C'è molta attenzione nell'aprire un dialogo con le imprese che ci consenta di calibrare i prossimi provvedimenti". Secondo Bertschy "ci sono possibilità per fare impresa e per attrarre imprese in Valle d'Aosta, si deve lavorare sul contatto diretto e sul processo di innovazione che passa dalle buone idee. Quella dei progetti di ricerca è la strada da far crescere per attrarre competenze: occorre cercare persone che credono nella nostra comunità e alle quali la Valle d'Aosta può dare un futuro".



