Turismo, Testolin "la Regione investirà sul proprio personale"

"Uno degli investimenti dell'amministrazione regionale sarà sul proprio personale. Per poter dare così delle risposte alle categorie che le aspettano.

Andando a cercare di scegliere le professionalità più adatte per svolgere determinati lavori. Questi sforzi ci permetteranno di approcciare dei momenti normativi come quelli richiesti" dagli albergatori valdostani. Così il presidente della Regione, Reno Testolin, intervenendo durante l'assemblea dell'Adava al centro congressi del Grand Hotel Billia.

"Riguardo agli argomenti che il vostro presidente (Luigi Fosson) ha snocciolato - ha detto Testolin alla platea di albergatori - sono d'accordo nel 90% dei casi, su altri ci troveremo a discutere: nel senso che non sempre solo il vile denaro sistema le questioni. Le questioni si sistemano anche creando i presupposti per avere del buon personale, non solo dietro i vostri banconi ma anche dietro i nostri banconi. Quindi dobbiamo lavorare ed investire affinché ci sia anche un'amministrazione pubblica efficiente e soprattutto formata e invogliata a lavorare bene, un po' quello che succede dappertutto. A voi piace lavorare e magari l'obiettivo finanziario non è il solo, ma c'è anche quello di dare un servizio di alto livello, di qualità. Bisogna anche dare la possibilità a chi lavora di farlo in maniera decorosa".

Riguardo agli scenari di crescita del settore turistico, Testolin ha citato, tra gli altri, "il progetto Cammino Balteo: si è sviluppato, deve ancora svilupparsi, può creare professionalità e un aumento anche nelle zone meno fortunate da un punto di vista degli impianti di risalita o dell'alta montagna".

