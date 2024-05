La Valle d'Aosta è la Capitale del Dono 2024. I festeggiamenti sono in programma il 4 ottobre ad Aosta dove saranno presentate "tutte le facce di un'Italia che dona". Verranno coinvolti studenti, Terzo Settore, Comuni, imprese virtuose e cittadini. L'evento è organizzato dall'Istituto italiano della donazione in collaborazione con il Coordinamento solidarietà Valle d'Aosta (Csv).

Molti gli eventi territoriali che, nei mesi di settembre e ottobre, saranno promossi e coinvolgeranno l'intera regione, da Courmayeur a Pont-Saint-Martin. "L'intitolazione della Valle d'Aosta quale capitale italiana del dono 2024 rappresenta uno straordinario riconoscimento per l'intera comunità valdostana e per l'azione quotidiana svolta dalle tante donne e uomini che operano, con grande generosità e professionalità, nelle oltre 230 associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale" commenta Claudio Latino, presidente del Csv Vda.

Aggiunge Alberto Fontana, presidente dell'Istituto italiano della donazione: "Il 4 ottobre nasce per mostrare le potenzialità di un gesto tanto semplice quanto concreto, il dono, che dal 2015 ha una legge della Repubblica a sancirne il valore nazionale e non solo. Abbiamo scelto come cuore pulsante di questa decima edizione la regione tetto d'Europa per sottolineare la calorosa partecipazione della Valle d'Aosta fin dagli esordi. Partendo dalla Sicilia, lo scorso anno abbiamo fatto una scelta di successo, quella di portare il Giorno del Dono nei territori eleggendo a capitale una regione italiana: quest'anno non potevamo fare scelta migliore".



