Giornata mondiale delle api, iniziative a Châtillon e Fénis

La Valle d'Aosta celebrerà sabato 18 maggio la Giornata mondiale delle api con con una serie di eventi a Chatillon e a Fénis. Le iniziative, organizzate dall'assessorato all'Agricoltura in collaborazione con l'associazione Consorzio apistico della Valle d'Aosta e il Comune di Chatillon, sono rivolte al grande pubblico, alle famiglie e agli addetti al settore. Nella regione alpina ci sono 601 apicoltori, per un totale di 9.121 alveari (dato aggiornato al 31 dicembre 2023).

A Chatillon, unica 'Città del miele' in Valle d'Aosta, nel cortile dell'ex Hotel Londres, dalle 10,30 alle 14, si terranno visite guidate al Museo del miele: un viaggio culturale tra passato e presente, che permetterà di ammirare gli strumenti di lavoro di un tempo e l'evoluzione delle tecniche di lavorazione.

Nell'occasione, saranno proposte degustazioni di mieli del territorio. Dalle 13 alle 16, in piazza Volontari del Sangue, si svolgerà un laboratorio per bambini, con la creazione di bombe di semi di fiori melliferi da gettare nelle aree verdi pubbliche per dare vita ad aiuole fiorite amiche delle api.

A Fénis, nell'area Tzanté de Bouva, dalle 14,30 alle 17,30, saranno proposte attività ricreative e didattiche sulla tematica delle api rivolte ai bambini e alle famiglie: 'Il piccolo alveare: laboratori creativi, trucca bimbi e animazione'; 'Scopri il mondo delle api' e 'Sur le dos d'une abeille, un voyage parmi les fleurs et les insectes pollinisateurs'. Alle 17,30, si terrà un'attività di avvicinamento all'analisi sensoriale, con degustazione guidata di alcuni mieli della Valle d'Aosta curata dalla dott.ssa Lucia Piana, esperta del settore.

L'incontro sarà focalizzato sulla scoperta delle peculiarità dei mieli di montagna e della loro qualità. Al termine, ai partecipanti verrà offerto un 'apericena' con prodotti del territorio in abbinamento ai mieli della Valle d'Aosta.

Per partecipare alla degustazione guidata e all'apericena è necessario prenotare, scrivendo un'email (all'indirizzo apicoltura.vda@gmail.com) oppure chiamando l'ufficio promozione dell'assessorato (ai numeri 0165/275215 o 275219).



