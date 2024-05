Réunion autonomisti, Uv e Av "a giugno il congresso straordinario"

"Siamo arrivati ;;all'ultima fase: gli impegni in calendario si moltiplicano e l'Union Valdôtaine organizzerà, nelle prossime settimane, numerosi incontri sul territorio con i suoi iscritti per spiegare loro, nel dettaglio, lo svolgimento della fase finale di questo ambizioso progetto.

Il 17 maggio si svolgerà il congresso dell'Uv e, la settimana successiva, l'assemblea dell'alleanza per approvare le dieci regole transitorie. A metà giugno, infine, si terrà il congresso straordinario per la 'Ricomposizione dell'area autonomista'".

Così in una nota congiunta Union Valdôtaine e Alliance Vda Unie annunciano le ultime tappe del percorso della 'Réunion'.

"La realizzazione - scrivono i movimenti - della ricomposizione dell'area autonomista è ormai a portata di mano.

Noi che crediamo in una politica valdostana che possa contare sulle proprie forze e sulla propria capacità di autogoverno e autodeterminazione, ci siamo impegnati molto per avere ancora una volta una forza autonomista unita e unitaria, un movimento ancorato al federalismo che possa portare insieme e rappresentano le diverse sensibilità presenti nella nostra regione.

Le discussioni e i dibattiti tra le forze del mondo autonomista sono stati numerosi negli ultimi anni. Gli incontri si sono intensificati soprattutto a partire dalla significativa data del 18 maggio 2023, nel corso di un'importante assemblea che ha tracciato un percorso con l'obiettivo di riaccendere la coscienza politica dei valdostani".



