La Valle d'Aosta al Salone del libro con un proprio stand

La Regione Valle d'Aosta sarà presente al 26/o Salone internazionale del Libro di Torino, con un proprio spazio espositivo, da giovedì 9 a lunedì 13 maggio, presso Lingotto Fiere. Lo stand istituzionale, curato dalla struttura Attività espositive e promozione identità culturale dell'assessorato, sarà allestito al Padiglione 3, stand P150-Q149.

Nello spazio espositivo regionale il pubblico potrà trovare materiale informativo istituzionale relativo ai beni culturali in Valle d'Aosta, all'offerta culturale e turistica della regione e alla cultura immateriale del nostro territorio. Sarà inoltre possibile acquistare i cataloghi d'arte delle recenti mostre realizzate in Valle d'Aosta (acquistabili con uno sconto fiera del 10% dell'importo) e le pubblicazioni della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, tra cui quelle dedicate ai castelli valdostani e all'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.

Durante le giornate del Salone, nello stand della Regione Valle d'Aosta saranno presenti autori e editori valdostani per il firmacopie degli ultimi libri usciti, a cura del Sindacato italiano librai Confesercenti della Valle d'Aosta.

Il tema della XXXVI edizione del Salone del Libro è la 'Vita immaginaria', dal titolo di un noto libro di Natalia Ginzburg.

Sono attesi 2.000 ospiti da ogni parte del mondo per un totale di 1.200 eventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA