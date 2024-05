Aosta, slitta l'approvazione del rendiconto 2023

E' slittata l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 del Comune di Aosta prevista durante la riunione di stamane.

Non sono stati rispettati i 20 giorni previsti dal regolamento a partire dalla consegna del bilancio per la convocazione della seduta che lo avrebbe dovuto approvare. La questione è stata sollevata in una mozione d'ordine de La Renaissance Valdôtaine. Mancando l'unanimità in aula a procedere, i lavori si sono dovuti interrompere.

In una nota, i capigruppo di maggioranza - Pietro Varisella (Av), Laurent Dunoyer (Uv) e Paolo Tripodi (Pcp) - scrivono che "tale atto si configura come un uso strumentale delle prerogative del Consiglio, forse scaturito da tensioni interne all'opposizione, e che in ogni caso provoca un rallentamento degli investimenti e dei lavori programmati, a discapito della cittadinanza. I gruppi di maggioranza stigmatizzano questo comportamento irresponsabile a fronte dello sforzo congiunto di uffici e giunta per finalizzare il rendiconto nel più breve tempo possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA