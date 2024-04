Aosta, nel rendiconto 2023 l'avanzo cala a 30 milioni

Pareggia sulla cifra di 150 milioni 214 mila 900 euro il bilancio consuntivo 2023 del Comune di Aosta. L'avanzo cala a 30 milioni, rispetto ai 49 milioni del 2022, e quello libero, quindi spendibile, passa da 21 a 12,6 milioni. Il documento è stato approvato con i quattro voti favorevoli della maggioranza e i due contrari dell'opposizione (Sylvie Spirli e Paolo Laurencet) dalla quarta commissione consiliare 'Affari istituzionale' e approderà in Consiglio comunale a maggio.

"E' un buon rendiconto, esprime una contabilità sana", ha sottolineato la vicesindaca con delega alla Finanze, Josette Borre, illustrando il documento.

"La percentuale media di impegno soprattutto per quanto riguarda la parte corrente, che rappresenta la cifra più elevata del nostro bilancio, è migliorata, perché passa dall'86,40% del 2022 all'89,55%". Quindi, secondo Borre "oltre all'aver generato un avanzo minore, si è diventati più bravi a investire e impegnare i fondi dell'anno 2023, e questo secondo me è uno degli elementi più importanti".

Tra i fattori che hanno portato a "innalzare l'indice di rigidità della spesa", ha spiegato la vicesindaca, c'è il costo del personale: "Al netto dei pensionamenti sono state assunte sei persone, ma hanno influito moltissimo gli aumenti contrattuali, compresi gli arretrati degli anni precedenti, che hanno portato il costo medio per dipendente da 43 mila a 49 mila euro circa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA