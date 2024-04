Aosta, "verso una gara per bus elettrici, non più a idrogeno"

Potrebbero non andare perduti i fondi Pnrr - 1 milione 116 mila euro - destinati dal ministero dei Trasporti al Comune di Aosta per l'acquisto di due bus a idrogeno. Le due gare indette dalla Svap nei mesi scorsi sono andate deserte ma ora si intravede la possibilità di destinare i fondi alla fornitura di autobus elettrici. Lo ha riferito l'assessore comunale di Aosta alla Mobilità, Loris Sartore, durante la riunione della quarta commissione 'Affari istituzionali' che ha approvato il rendiconto 2023.

"Quando sono andate deserte le due gare bandite dalla società Svap per la fornitura dei due bus a idrogeno ce ne siamo molto dispiaciuti, perché era un intervento a costo zero per noi, completamente coperto da risorse ministeriali che erano state assegnate al comune di Aosta", ha detto Sartore.

"Non abbiamo solo coltivato la speranza, ci siamo anche attivati - ha spiegato l'assessore - attraverso il deputato Franco Manes, che ha presentato un'interpellanza in commissione Trasporti e ha contattato il ministero dei Trasporti. Abbiamo saputo nei giorni scorsi dai dirigenti del ministero che c'è l'intenzione di non definanziare i comuni che non sono riusciti a bandire le gare per tempo e anche, notizia molto interessante, la possibilità di switchare sui bus a trazione elettrica. Quindi rispetto alla scelta fatta con il bando precedente è stata fatta un'apertura, considerata anche la difficoltà per avere i mezzi a idrogeno: il ministero consentirà di fare una scelta diversa rispetto ai bus elettrici. Quindi abbiamo immediatamente informato il dipartimento trasporti della Regione che, attraverso la società Svap, si attiverà per verificare la possibilità di acquisto di mezzi elettrici, o meglio questa è l'interlocuzione che è in corso, vedremo gli sviluppo nei prossimi giorni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA