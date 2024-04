Europee: clima, lavoro e diritti al centro per Déjanaz

Clima, lavoro, diritti civili e pace sono al centro del programma politico per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno di Alleanza verdi e sinistra (Avs) che, tra i 20 candidati della circoscrizione nord-ovest, propone anche il valdostano Andrea John Déjanaz, presentato Adu Vda. Docente di matematica e scienze a Torino, ha 32 anni ed è laureato in Scienze e gestione sostenibile dei sistemi naturali. Déjanaz è attivista per la giustizia climatica e presidente dell'associazione 'Giustizia climatica ora', che gestisce il circolo Arci 'Kontiki' di Torino.

''Ho accettato questa candidatura - ha spiegato Déjanaz durante la conferenza stampa di presentazione, accanto a Daria Pulz e Alex Glarey - soprattutto per l'urgenza che sento ormai da alcuni anni, che è quella della crisi climatica, che è crisi fondamentalmente sociale. Per risolvere il problema del clima si deve andare a migliorare la vita delle persone. In questi anni, in Europa la disuguaglianza sociale è cresciuta, si va verso un'Europa autorità e nazionalista a cui noi ci opponiamo, proponendo un'Europa che metta al centro la giustizia climatica e sociale''.

Per Déjanaz si devono rivedere gli accordi climatici ''e perché no, anche la Valle d'Aosta può dare una serie di indirizzi sul clima e la difesa del territorio, come la difesa degli habitat naturali come Cime Bianche. Crediamo poi che l'Europa debba andare unita per quanto riguarda le politiche internazionali e chiediamo che l'Europa e la comunità internazionale facciano da garanti e chiedano un cessate il fuoco di tutte le guerre, che noi vediamo aumentare nel mondo. E poi, una politica agricola più giusta. Oggi, l'80 per cento dei fondi agricoli va al 20 per cento degli agricoltori. La nostra è un'idea di Europa più unita, che garantisca i diritti sociali e civili di tutti. E in tutti gli Stati''.



