Saison culturelle, 23.000 gli spettatori totali

I dati delle presenze parziali dell'edizione 2023/2024 della Saison culturelle "sono in linea con gli anni precedenti: gli spettatori complessivi sono stati circa 23.000, 14.152 presenze sezione Spectacle, 714 presenze sezione Littérature, 6282 ad oggi sezione Cinéma, 931 matinée per le scuole, con un'importante conferma di abbonamenti nelle varie sezioni". Lo fa sapere l'assessorato ai Beni e alle attività culturali, tracciando un bilancio dell'edizione 2023/2024 e dell'"esternalizzazione di una parte dell'organizzazione, che si è rivelata positiva".

Relativamente alla stagione 2024/2025, "per la quale si sta già lavorando", l'assessorato conferma "un ricco calendario da ottobre 2024 ad aprile 2025". In questo senso "al fine di promuovere e sostenere le arti performative della scena valdostana e per completare il cartellone della sezione Spectacle prende avvio l'open call per proposte artistiche che offrirà, ponendosi come momento di visibilità e promozione, l'occasione ad artisti valdostani di esibirsi al Teatro Splendor di Aosta, nell'ambito della prossima stagione".

Il bando lanciato dalla Imarts, la società affidataria per la gestione tecnico-amministrativa ed artistica del Teatro Splendor, destinato a selezionare quattro proposte artistiche del territorio, è rivolto esclusivamente ad artisti valdostani: gli spettacoli potranno appartenere a diversi generi quali teatro (italiano o francese), danza, musica leggera, musica pop e musica classica. Inoltre la Imarts è alla ricerca di uno spettacolo di musica in patois con disponibilità di rappresentazione il 30 e il 31 gennaio in concomitanza con la millenaria Fiera di Sant'Orso.

La partecipazione alla open call è gratuita. Le proposte dovranno pervenire dal 1/o al 31 maggio 2024 attraverso l'invio da casella di posta elettronica all'indirizzo opencall.vda@legalmail.it Il bando e il modulo di richiesta di candidatura sono consultabili dal 1/o maggio sul sito internet della Imarts: www.internationalmusic.it



