Quattro nuovi maestri del lavoro in Valle d'Aosta

Sono quattro i valdostani a cui è stata conferita la Stella al merito del lavoro per l'anno 2024.

Lo rende noto la presidenza della Regione, come da comunicazione ricevuta dal consolato regionale Valle d'Aosta dei maestri del lavoro.

Le Stelle al merito e i brevetti ai nuovi insigniti, Giulio Mencarelli (impiegato in pensione della Cogne acciai speciali) e Doriana Piergentili (responsabile struttura di Poste spa) saranno consegnati nel corso della cerimonia in programma mercoledì primo maggio, alle 11, nella sala Maria Ida Viglino del palazzo regionale di Aosta, alla presenza del presidente della Regione, del console dei maestri del lavoro e del funzionario delegato dal direttore dell'ispettorato d'area metropolitana Torino-Aosta.

Alla consegna saranno presenti anche gli insigniti Patrizia Letizia Franca Aloe (quadro Anas) e Giuseppe Armand (dirigente in pensione di Bcc) che riceveranno l'onorificenza direttamente dal presidente della Repubblica, al palazzo del Quirinale, nel prossimo mese di ottobre.



