A Courmayeur il costo della Tari aumenta del 6,8%

Il Consiglio comunale di Courmayeur ha approvato a maggioranza le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2024. "Complessivamente i costi aumentano di circa il 6,8% rispetto alla previsione del documento analogo approvato l'anno scorso", ha commentato il consigliere di minoranza Stefano Miserocchi, capogruppo di Esprit Courmayeur, chiedendo delucidazioni.

"Approviamo - ha risposto il sindaco, Roberto Rota - una tariffa preventiva per il 2024 che risente dei costi certi 2022 e extracosti 2022. Si mette a preventivo un po' di più e poi si recupera su anni precedenti. Quest'anno recuperiamo 54 mila euro di due anni fa. Il sistema di calcolo come sapete è molto complesso, le tariffe aumentano anche in previsione del nuovo sistema di raccolta che sarà avviato dal primo maggio 2024, con il nuovo gestore, e che sarà più oneroso per le nuove tipologie di servizio. L'obiettivo cui tutti dobbiamo mirare è quello di aumentare la qualità della differenziata. C'è un premio per chi fa bene la differenziata. La Valdigne rimane per ora il fanalino di coda, la qualità è discreta ma ne facciamo poca".

Il primo maggio partirà ufficialmente la nuova gestione dei rifiuti nel Subato A (Unités Grand Paradis e Valdigne), ma sarà l'autunno il momento di maggiore operatività del nuovo sistema, a seguito della nuova campagna di comunicazione che sarà avviata sul territorio e dell'inizio della fornitura dei nuovi mastelli e tessere.

"Si prevede di cominciare con il servizio effettivo in autunno con i comuni non turistici, per poi passare ai comuni turistici dopo le vacanze di Natale", ha spiegato Rota. "Sarà una raccolta mista, con porta a porta (con mastelli e tessere) e nuovi contenitori con tipologie di apertura in base ad utenze commerciali e domestiche. I Subato che stanno applicando questa impostazione hanno avuto notevole rendimento sulla quantità, la speranza è che sia anche sulla qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA