Cybercrime, un protocollo d'intesa tra polizia postale e Celva

E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici per i sistemi informativi "critici" tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni (Cosc) Piemonte e Valle d'Aosta e il Celva.

Lo hanno firmato il questore di Aosta, Gian Maria Sertoria, la dirigente del Cosc Manuela De Giorgi e il presidente del Celva, Alex Micheletto. Obiettivo dell'accordo la condivisione e l'analisi delle informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche degli enti locali. Il tutto con lo scopo di innalzare gli standard di sicurezza e la prevenzione degli attacchi informatici dei servizi pubblici. Il protocollo appena siglato rientra nel Progetto pro-c2si.

Il questore Sertorio spiega che "questo è un importante risultato della proficua sinergia tra strutture dello Stato, che dialogano costruttivamente al fine di assicurare una sempre maggiore prevenzione in un ambito complesso quale quello della sicurezza cibernetica". Per il presidente del Celva, Micheletto, ''si rinnova il rapporto di fattiva collaborazione tra gli enti locali della Valle d'Aosta e le forze dell'ordine. Una collaborazione che in questo caso si incentra su un tema di assoluta importanza per le amministrazioni locali che, in quanto soggetti erogatori di servizi pubblici e detentori di un ingente quantità di dati, necessitano di supporto nella prevenzione dei crimini informatici".

A livello nazionale solo a gennaio ci sono stati 66 cyber attacchi giudicati critici contro la pubblica amministrazione e aziende. 'Il crimine informatico non ha territorialità - commenta la dirigente del Cosc Manuela De Giorgi - per questo motivo è importante aumentare la sicurezza cibernetica di tutte le strutture che si occupano dei servizi essenziali del sistema paese e della cittadinanza''.



