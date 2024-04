A sette docenti precari riconosciuti scatti d'anzianità per 45 mila euro

"Altri sette docenti in servizio nelle scuole regionali hanno ottenuto dal giudice del lavoro di Aosta il diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità e alla conseguente retribuzione, derivanti dal servizio svolto nei ripetuti incarichi a tempo determinato succedutisi negli anni.

Nello specifico, la Regione autonoma Valle d'Aosta è stata condannata, nei confronti di colleghe e colleghi, a riconoscere a titolo di differenze retributive, in relazione all'anzianità di servizio prestata, la somma complessiva di oltre 45.000 euro". Lo comunicano i sindacati Savt-École e Snals-Confsal.

I rispettivi segretari, Luigi Bolici e Alessandro Celi, commentano: "Si tratta dell'ennesima vittoria in giudizio, riportata nell'ormai decennale azione di tutela dei nostri iscritti più deboli - i precari - nei confronti dell'amministrazione. Snals e Savt sono stati i pionieri nelle cause per il riconoscimento del danno da reiterazione di contratti a termine per le nomine a tempo determinato e nel riconoscimento delle differenze retributive legate agli scatti di anzianità, sempre per i docenti a tempo determinato. Il risultato ottenuto nei giorni scorsi ci rafforza nella convinzione che la strada intrapresa sia quella corretta e che la sinergia tra le nostre organizzazioni conduca a risultati utili per l'intera categoria, al di là dell'appartenenza di sigla".



