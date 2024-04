Centoz, "ci sarebbe piaciuta una coalizione con gli autonomisti"

"Ci sarebbe piaciuto in qualche modo proseguire questo dialogo che c'è sul Comune di Aosta e sulla Regione, perché governiamo insieme. Anche alle elezioni politiche questa stessa coalizione si è presentata e ha eletto il deputato e ha mancato per poco l'elezione del senatore.

Quindi questa prospettiva politica ci sembrava coerente replicarla anche alle elezioni europee e poi in prospettiva anche dopo. Gli autonomisti hanno scelto diversamente è evidentemente è una scelta che riguarda principalmente gli autonomisti". Così l'ex sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, a margine della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura con il Pd alle elezioni europee nella circoscrizione Nord-ovest. "La decisione dell'Union valdotaine e degli autonomisti in maggioranza di non partecipare all'elezione è una decisione di un partito e la rispetto, non sta a me giudicare se sia corretto oppure no", ha spiegato Centoz.

"Evidentemente - ha aggiunto - per un candidato che arriva da qua è un salto difficile, come lo è per un candidato che arrivasse da una valle alpina piemontese o della Lombardia. La conformazione della circoscrizione è sicuramente un elemento decisivo da questo punto di vista. E io per esempio parlando di montagna auspicherei la costruzione di una circoscrizione che sia più ritagliata sui confini montani, se vogliamo immaginare che le terre di montagna siano rappresentate in Europa. Perché in una circoscrizione di 15 milioni di abitanti evidentemente i grossi centri come Milano, Torino e Genova la fanno da padrona.

Se invece riuscissimo a immaginare per esempio una circoscrizione che ritaglia le zone alpine del Nord-ovest o anche dell'arco alpino, probabilmente anche se fosse il candidato della Val di Susa ad essere eletto porterebbe avanti dei temi che sono tutto sommato simili o che parlano anche al nostro territorio".



