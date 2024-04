Il Rally della Valle D'Aosta al via il 4 e il 5 maggio

Si avvicina la 45/a edizione del Rally Valle D'Aosta. Il week-end del 4 e 5 maggio è ormai alle porte e la squadra di volontari di Acva Sport è al lavoro in sinergia con l'Automobile club Valle d'Aosta per l'organizzazione della gara. L'appuntamento valdostano è stato inserito nel 2024 nel 'Trophée Alpin', riservato alle vetture a due ruote motrici. La serie, articolata su quattro appuntamenti, è divisa fra Italia, Francia e Svizzera.

Saranno sei le prove speciali in programma (tre da ripetere) per un percorso cronometrato che presenta alcune novità e che misura poco meno di 70 chilometri. Si inizia dal famoso tratto dei 'Salassi' per poi passare alla 'Arvier-Introd' (ognuna delle due prove è lunga circa 10 chilometri). I concorrenti raggiungeranno poi il piazzale della cabinovia di Pila dove saranno allestiti, come di consueto, il 'riordino' e il parco assistenza.

La gara riprenderà con la 'Saint-Marcel - Fénis', tratto storico di questa competizione lungo i suoi quasi 15 chilometri tecnici e spettacolari. Si ritornerà poi a percorrere la prova speciale 'Salassi' e, dopo l'ultima sosta al riordino e all'assistenza verranno affrontate di nuovo la Arvier-Introd e la Saint-Marcel - Fénis.

La partenza della gara, l'arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno a pochi passi dall'Arco di Augusto.





