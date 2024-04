A 90 anni a piedi per 2.000 chilometri, il 27 aprile sarà a Fénis

Sta per arrivare anche in Valle d'Aosta il cammino dell'emiliano Alessandro Bellière, che per festeggiare i suoi 90 anni di vita all'insegna del movimento e dell'attività fisica all'aria aperta ha deciso di affrontare la sfida 'I novanta castelli del Nord Italia', un itinerario di oltre 2.000 chilometri in nove regioni.

In partenza da Trieste il 27 luglio 2023, aveva dovuto abbandonare il percorso prestabilito a Somma Lombarda, a causa di un problema di salute. Ora, però, cercherà nuovamente di portarlo a termine. La prossima settimana, dopo Verrès raggiungerà Fénis, dove è atteso sabato 27 aprile attorno alle 14 per la sua quarantacinquesima sosta.

Appassionato di sport sin dall'adolescenza, Bellière è stato nazionale di atletica leggera (fondo e marcia). Sin dai primi anni Sessanta si è avvicinato al mondo del trekking che rappresenta ancora la sua grande passione. In occasione degli ottant'anni, compiuti nel 2013, aveva attraversato a piedi l'Italia (1.759 chilometri in 45 giorni di cammino).



