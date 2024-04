Mondial des vins extrêmes il 29 e 30 settembre a Sarre

La trentaduesima edizione del Mondial des vins extrêmes, l'unico concorso enologico al mondo specificatamente dedicato ai vini frutto di viticoltura estrema, si svolgerà a Sarre (Aosta) domenica 29 e lunedì 30 settembre.

La manifestazione è organizzata dal Cervim. Contestualmente è previsto anche il quarto "Extreme Spirits International Contest", competizione rivolta ai distillati di vinacce, fecce e vino provenienti da zone eroiche. "Chi si adopera per la viticoltura eroica - dichiara Nicola Abbrescia, neo presidente del Cervim - è un attore fondamentale per la comunità perché presidia il territorio e produce qualità.

La nostra manifestazione, che intende premiare il lavoro di questi vignaioli, negli anni è diventata un punto di riferimento fondamentale per addetti ai lavori e per il pubblico di curiosi ed enoappassionati, ma anche momento di confronto e crescita per i produttori stessi".

Il Mondial des vins extrêmes si propone di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole isolane o montane, in forte pendenza o terrazzate. Apposite commissioni d'assaggio, composte ciascuna da 5 membri tra cui enotecnici, enologi, giornalisti e degustatori esperti, si riuniranno a fine settembre in Valle d'Aosta per la valutazione dei vini e dei distillati in gara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA