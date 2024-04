L'Anac, "ogni sindaco valdostano può presiedere il Celva"

Riconoscendo la "specificità" della Valle d'Aosta, l'Anac ha evidenziato che "ogni sindaco dei comuni valdostani, tranne Aosta per via del limite dei 15.000 abitanti che c'è per legge non si può bypassare, può rivestire la carica di presidente del Celva. Quindi siamo arrivati a un dunque rispetto a una norma che fin da subito abbiamo ritenuto insensata". Così il presidente del Celva, Alex Micheletto, riferendo all'assemblea il riscontro fornito dall'Autorità nazionale anticorruzione alla propria richiesta di parere inviata nei mesi scorsi.

"Detto questo, io - ha detto Micheletto - avevo preso un impegno e un mandato politico ben preciso, chiarendo fin da subito che nel momento in cui si fosse presentata questa opportunità io avrei rimesso il mandato sul tavolo. Cosa che faccio seduta stante".

"L'assemblea - ha spiegato - sarà riconvocata in una quindicina di giorni e decideremo assieme che strada prendere: se formalizzare le mie dimissioni e andare a elezioni o se continuare".

La questione riguardava l'incompatibilità - in base al d.l.

39/2013 - tra la carica di presidente del Cpel e del Celva e quella di sindaco di un comune facente parte di Unités des communes con popolazione superiore a 15 mila abitanti (Grand Paradis, Mont Cervin, Monte Emilius). Lo scoglio escludeva 35 primi cittadini dalla presidenza dell'Anci regionale, tra cui tre degli altri quattro membri del direttivo - Loredana Petey (sindaca di Aymavilles), Ronny Borbey (Charvensod), Wanda Chapellu (Verrayes) - ma non Alex Brunod (Ayas).



