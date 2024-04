Ollomont, al via i lavori da 8 milioni su due torrenti

Con la consegna dei lavori da parte della Struttura opere idrauliche alle imprese aggiudicatarie, è stato dato avvio agli interventi di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont, per un importo complessivo dei lavori di 8,1 milioni di euro, di cui circa 7,1 milioni finanziati con risorse del Pnrr (missione 2 - componente 4 - investimento 2.1.b. - NextGenerationEu).

L'intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza del territorio, attraverso la realizzazione di "due piazze di deposito atte al contenimento dei fenomeni di colata detritica proveniente dal bacino del torrente Berruard, la definizione di un nuovo tracciato del corso d'acqua sul conoide e la sistemazione idraulica del tratto di torrente Buthier di Ollomont immediatamente a valle della nuova confluenza con il torrente Berruard".

"Si tratta - precisa l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet - di un intervento molto importante, atteso e fortemente richiesto dalla comunità di Ollomont per la messa in sicurezza del territorio a seguito dei ripetuti fenomeni di colata detritica del torrente Berruard che causarono danni ingenti soprattutto in occasione dell'evento dell'agosto 2017, in cui sono state colpite abitazioni, infrastrutture e interrotte vie di comunicazione. Un intervento che va nella direzione di tutelare e proteggere la montagna e coloro che la presidiano".

L'ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di dicembre del 2025 nel rispetto delle tempistiche previste dall'accordo tra la Regione e la Protezione civile nazionale, quale amministrazione centrale referente per l'investimento Pnrr.





