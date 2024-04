Ferie extra come premio a dipendenti azienda valdostana

Ferie extra come benefit aziendale alle 150 persone che lavorano all'Edileco, società cooperativa italiana specializzata in costruzioni e ristrutturazioni ecocompatibili con sede a Nus. Complessivamente sono state convertite in tempo libero 18.000 ore di lavoro. Inoltre, legando la settimana di chiusura aziendale già prevista, i dipendenti sono rimasti in ferie per un mese intero. E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'azienda valdostana che ha attivato un'iniziativa di welfare aziendale per i propri dipendenti e collaboratori come "premio produzione" per il lavoro svolto negli ultimi anni e come investimento nel loro "work-life balance".

"Durante questo tempo - è spiegato nella nota - l'85% dei dipendenti ha scelto di dedicare il tempo extra alla famiglia, mentre oltre la metà (52%) ne ha approfittato per viaggiare, in solitaria o con la famiglia, oppure per raggiungere amici o parenti che abitano in altri Paesi del mondo. Due dipendenti su 10 (20%) hanno dedicato le giornate libere alla formazione o alle proprie passioni, tra corsi di pasticceria, lezioni di musica o stesura della tesi di laurea. C'è chi ha trascorso il tempo disponibile in iniziative legate allo sport (20%). Non manca infine chi ha "donato" a sua volta il tempo ricevuto in regalo, partecipando a progetti di beneficenza e volontariato".

"Negli ultimi anni siamo cresciuti molto rapidamente - commenta Davide Trapani, presidente di Edileco - quintuplicando il fatturato fra il 2020 e il 2023. Questa iniziativa, per cui abbiamo investito circa 1 milione di euro, vuole essere un riconoscimento nei confronti di tutti coloro che quotidianamente credono nel progetto Edileco e con professionalità contribuiscono alla crescita aziendale consentendo di raggiungere traguardi straordinari. Riteniamo che non esista nulla di più prezioso del nostro tempo. Per questo motivo, abbiamo offerto a ogni socio e dipendente la possibilità di dedicarlo alle proprie passioni, per ripartire poi con rinnovata energia ed entusiasmo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA