Sciopero Cgil e Uil, presidio nel centro di Aosta

In occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil a livello nazionale per giovedì 11 aprile, è indetto un presidio in place des Franchises, nel centro storico di Aosta, dalle 11 alle 13. Interverranno le segretarie generali regionali di Cgil e Uil, Vilma Gaillard e Ramira Bizzotto, oltre ai segretari generali e dei delegati delle categorie dei settori privati. Lo sciopero generale è di quattro ore, esclusi gli edili che invece fanno otto ore. In Valle d'Aosta per il settore trasporto ferroviario il personale addetto alla circolazione si fermerà dalle 9 alle 13, per il trasporto pubblico locale (autolinee) il personale viaggiante/biglietteria dalle 18 alle 22. "La mobilitazione - spiegano i sindacati - è a sostegno delle comuni rivendicazioni: zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa".



