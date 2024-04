Contributi alle aziende agricole, aperto il bando da 1,2 milioni

E' finalizzato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole il bando aperto per accedere ai sostegni previsti dall'intervento '4.1.1._Next Generation Eu' del Programma di sviluppo rurale 2014/22.

Gli aiuti sono destinati principalmente all'impianto di colture poli annuali (viti e fruttiferi), all'acquisto di impianti, arredi e attrezzature esclusivamente per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri costi ammissibili disciplinati dal punto 6.1 del bando. Le risorse disponibili ammontano a 1,2 milioni di euro, totalmente finanziati dall'Unione europea.

Destinatari degli aiuti sono le aziende agricole in forma singola o associata, attive nel settore primario e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'intensità degli aiuti, concessi in conto capitale, è pari al 50% delle spese ammesse (60% se si tratta di interventi collettivi o se i beneficiari sono giovani agricoltori).

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del prossimo lunedì 20 maggio.

"Abbiamo riaperto il bando per i contributi agli investimenti nelle aziende agricole a valere ancora sul Programma di sviluppo rurale 2014/22, per potere utilizzare appieno i fondi residui Next Generation Eu della vecchia programmazione", spiega l'assessore Marco Carrel. "Il periodo di presentazione delle domande - prosegue - è breve, in quanto gli investimenti devono essere realizzati e rendicontati entro il 28 giugno 2025. Per la prima volta, in un nostro bando viene introdotto il concetto dei costi semplificati, tema sul quale stiamo lavorando e continueremo a lavorare con l'obiettivo di dare seguito, possibilmente anche nei prossimi bandi, ad una volontà di semplificazione e sburocratizzazione delle pratiche fra aziende e assessorato".

Il bando completo e i modelli per inoltrare la domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione, nelle sezioni tematiche Agricoltura e Europa. Per tutte le informazioni sul bando, si può chiamare l'Ufficio Fabbricati rurali ai numeri 0165/275338 o 0165/275276.



