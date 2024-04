Tentato omicidio, in appello chiesti 9 anni per il barista

La procura generale di Torino ha chiesto la conferma della condanna a nove anni e due mesi di reclusione inflitta in primo grado al valdostano Stefano Corgnier, di 44 anni, imputato per tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è accusato di aver accoltellato al collo, la notte tra il 30 e il 31 marzo 2022, un suo conoscente, all'epoca 26enne, nel bar Crazy Fox di via Torre del Lebbroso ad Aosta, che Corgnier gestiva.

L'udienza è stata rinviata alla fine del mese per l'arringa del secondo legale dell'imputato e, probabilmente, la sentenza.

Nelle scorse settimane Corgnier era stato condannato in primo grado ad Aosta a due anni di reclusione con l'accusa di atti persecutori, e a un risarcimento di 14 mila euro a favore della ragazza che aveva già smesso di frequentarlo e per la quale - secondo gli inquirenti - aveva provato ad uccidere il rivale all'interno del bar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA