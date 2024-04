Sci: in Valle d'Aosta +13% di fatturato, è a quota 112 milioni

La stagione dello sci 2023-2024 in Valle d'Aosta non è ancora conclusa ma già si preannuncia una delle migliori di sempre. Ad oggi il fatturato si attesta a circa 112 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto alla stagione precedente, quando già si erano registrati numeri record. I primi ingressi sono stati circa 3,5 milioni, in aumento del 4% rispetto alla stagione scorsa. I dati, non ancora definitivi, sono stati forniti dall'Associazione valdostana impianti a fune (Avif) interpellata dall'ANSA.

È proprio l'incremento delle presenze di sciatori a far sorridere gli operatori del settore, dato che il solo aumento del fatturato può essere legato, seppur solo in parte, al rincaro delle tariffe in un contesto di inflazione.



