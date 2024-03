Fondi ad allevatori, Pas "un'aggressione all'autonomia"

Secondo Pays d'Aoste souverain l'inchiesta contabile sui fondi regionali erogati agli allevatori, "al di là del coinvolgimento di Laurent Viérin (che il movimento indipendentista propone come candidato alle prossime elezione europee, ndr), è l'ennesima aggressione alla nostra Autonomia ed alla libertà di fare scelte politiche nell'interesse dei valdostani". Lo scrive in una nota il responsabile politico, Christian Sarteur, in riferimento all'invito a dedurre con cui la procura regionale della Corte dei conti chiede 4 milioni di euro a 13 politici - componenti delle giunte regionali di Viérin e Nicoletta Spelgatti - e a tre dirigenti regionali (attuali ed ex).

Sulla vicenda Pas "esprime grande preoccupazione": i contributi erano stati "erogati in base alle normative e come scelta politica per sostenere un settore così importante per la Vallée d'Aoste, sia per l'aspetto economico che di mantenimento dell'ambiente. Se i politici valdostani non possono più amministrare, nel rispetto delle norme, i soldi pubblici nell'interesse pubblico e tutto deve essere deciso da poteri centralisti, l'Autonomia cessa di esistere".

Riguardo a eventuali alleanze in viste delle elezioni europee, Sarteur scrive che Pas "continua con gli incontri con i vari movimenti autonomisti e, a seconda dell'esito, martedì sera vaglierà come proseguire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA