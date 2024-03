Pnrr, nasce ad Aosta un Centro servizi per la povertà

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato ammesso a finanziamento il progetto dell'amministrazione regionale denominato "Centro servizi per la povertà della Valle d'Aosta". E' prevista l'apertura di un centro finalizzato a svolgere una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l'indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counselling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo. Inoltre saranno prese in carico almeno 84 persone a rischio o in condizione di povertà entro il 31 marzo 2026. Il Comune di Aosta ha manifestato la disponibilità a partecipare all'iniziativa mettendo a disposizione un immobile in via Monsignor Stevenin (ex dormitorio pubblico) che sarà oggetto di interventi infrastrutturali di riqualificazione. Il budget complessivo del progetto ammonta a un milione e 90.000 euro.



