Nuovo accordo a Verres per canoni di locazione concordati

Dopo i comuni di Aosta, Morgex e Châtillon anche Verrès si è dotato di un nuovo accordo territoriale per i canoni di locazione concordati. L'intesa entrerà in vigore dal primo aprile 2024. "Dopo mesi di incontri e di intenso lavoro - commenta il vice sindaco di Verres, Alessandro Rossi - abbiamo messo a disposizione dei proprietari di immobili e degli inquilini uno straordinario strumento che consentirà detrazioni fiscali per gli inquilini e canoni di locazione calmierati in base alle zone in cui è collocato l'immobile in affitto. Benefici anche per i proprietari come la cedolare secca al 10% e la riduzione del 25% dell'Imu, depositando in Comune l'attestazione di rispondenza del canone all'accordo territoriale". Per il sindaco Alessandro Giovenzi si tratta di "un importante segnale per incentivare l'utilizzo di molti immobili rimasti sfitti, che consentirà di recuperare il costruito e ripopolare alcune zone del centro e della periferia". "Questo accordo, inoltre, consentirà ai proprietari - conclude il primo cittadino - benefici nella registrazione dei contratti di locazione, in definitiva, un aiuto sia per i proprietari che per gli inquilini per ridurre i canoni di locazione e la loro tassazione".



