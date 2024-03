Pasqua, turisti francesi in coda al traforo del Monte Bianco

Nevica sui due versanti del traforo del Monte Bianco e in vista delle vacanze pasquali si registrano le prime code sul versante francese per i veicoli diretti in Italia. Al momento il tempo di attesa previsto è di 45 minuti e dalle 15 alle 22 supererà l'ora, secondo le previsione del Geie Tmb, il gestore italo-francese della galleria. Il traffico verso l'Italia si intensificherà domani, con attese superiori alle due ore tra le 12 e le 19, mentre sabato tornerà intorno ai 60 minuti tra le 9 e 14. Il controesodo dei turisti francesi è previsto dalla tarda mattinata di lunedì primo aprile - con attese sopra le due ore tra le 17 e le 19 sul piazzale italiano del traforo - e nel pomeriggio del giorno seguente, con code superiori a un'ora nella fascia 17-20.

Al momento in Valle d'Aosta cadono fiocchi di neve a partire dagli 800-1.000 metri di quota e al traforo del Monte Bianco - segnala il gestore - la nevicata è "intensa ma non critica". Le precipitazioni stanno invece limitando il traffico al traforo del Gran San Bernardo, percorribile dalle auto ma - dalle ore 9.30 - non da dai mezzi pesanti.



