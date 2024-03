Piano sviluppo turistico di Aosta, Lega "fa acqua ovunque"

"Il piano per lo sviluppo turistico di Aosta fa acqua da tutte le parti" Lo dichiara il gruppo consiliare della Lega Vda dopo aver valutato il documento, "valutazione che ha messo in evidenza una serie di criticità e carenze che dimostrano, in maniera incontrovertibile, che una città a vocazione turistica come il Capoluogo regionale avrebbe dovuto lavorare di più, e meglio, su un programma che dovrebbe supportare una delle sue principali fonti di sostentamento".

"Il Piano elaborato dalla Giunta Nuti - si legge in una nota - non è adatto per la città di Aosta, è carente sia dal punto vista formale che dal punto di vista dei contenuti. Il lavoro fatto dalla società incaricata non è sufficiente per dotare Aosta di un piano che le permetta una programmazione turistica all'altezza del suo ruolo e della sua fama. Manca una tabella che individui le azioni e le attività e le ripartisca per le rispettive competenze pubbliche e private. Non vi sono allegati grafici, non c'è traccia nemmeno della complessa concertazione prevista dalla normativa. Ma, aspetto ancora più fondamentale, non si ravvisa un programma, preciso, dettagliato, evidente, con individuazione anno per anno cosa fare, come fare, chi coinvolgere, con che risorse né si ravvisano parti che dimensionano le attrezzature. Non si programma puntualmente nulla per adeguare attrezzature e servizi".



