Europee, il Pd propone Fulvio Centoz come candidato

La direzione regionale del Pd della Valle d'Aosta propone all'unanimità Fulvio Centoz come candidato alle elezioni europee del prossimo giugno per la circoscrizione Nord-ovest. L'ex sindaco di Aosta entrerà in una lista di 20 candidati per l'Italia Nord-occidentale che dovrà essere approvata dalla direzione nazionale del partito.

Riguardo al confronto con gli alleati della maggioranza regionale, a partire da Uv e Av, "il Pd - spiega Centoz - ha fatto il suo percorso, ci sono stati degli incontri per vedere se" gli autonomisti "erano interessati a fare un apparentamento con noi. Allo stato attuale non si sono ancora espressi. Il Pd ha presentato il proprio candidato, fermo restando che di qui alla presentazione ufficiale delle liste c'è ancora del tempo, per cui se si dovessero concretizzare delle posizioni comuni sono valutabili".

"La mia idea - spiega Centoz - è di caratterizzarmi come candidato che parla e tratta i montagna. Vengo da una regione montana, sono stato sindaco di Rhemes-Notre-Dame, sindaco di Aosta, e quindi credo che per me sia naturale parlare dei temi, dei problemi della montagna che ha bisogno di essere rappresentata anche in Europa. Manca una politica europea sulla montagna e forse questo è un tema che può caratterizzarmi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA