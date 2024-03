Europee, autonomisti in alto mare dopo le prime consultazioni

Le forze autonomiste al momento sono lontane da trovare un accordo per le prossime elezioni europee.

Oggi si è svolto un primo giro di consultazioni tra le commissioni di Uv-Av-VdaUnie-Mouv e quelle di altri movimenti: prima con l'associazione Esprit (che aveva invitato le forze politiche a individuare un unico candidato per la Valle d'Aosta), poi con il resto della maggioranza regionale e infine con Pays d'Aoste souverain, che nei giorni scorsi ha già proposto Laurent Viérin come candidato.

Ad oggi, Cristina Machet, presidente dell'Union valdotaine, e Albert Chatrian, coordinatore di Alliance valdotaine, hanno confermato ai cronisti che i propri movimenti non hanno ancora deciso se correranno alle europee del prossimo giugno. "Questo è un primo incontro che abbiamo fatto, adesso avremo modo di fare tutte le nostre valutazioni. Però questo momento andava fatto e così è stato", ha detto Chatrian al termine delle consultazioni di oggi. "Ognuno di noi - ha aggiunto Machet - deve confrontarsi con le proprie segreterie, dovevamo raccogliere tutti gli elementi. Di alcuni eravamo consapevoli, di altri meno".

Rispetto alla proposta di candidare Laurent Viérin avanzata da Pas, "noi vogliamo fare chiaramente un confronto, ma non abbiamo posto ostacoli o nessun tipo di di rimostranza negativa". Chatrian ha aggiunto: "Il dialogo è sempre importante, fondamentale". "E abbiamo ribadito che ci interessa continuare a dialogare con Pays d'Aoste Souverain", ha aggiunto Machet.

Durante gli incontri di oggi, ha sottolineato Chatrian, è stata affrontata l'ipotesi di "studiare delle azioni legate al fatto che oggi noi, la nostra comunità, il nostro popolo e la nostra regione non ha la certezza di essere rappresentata nella maniera più totale a livello europeo", a causa del numero di voti necessario per eleggere un eurodeputato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA