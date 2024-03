Aosta è l'undicesima città con il miglior clima in Italia

Aosta è l'11/a città - tra i 107 capoluoghi italiani - della nuova edizione dell'indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata oggi sul quotidiano. La classifica si fonda su parametri che misurano le più frequenti condizioni di 'bel tempo', dieci indicatori validati dal team di metereologi di 3bmeteo.

Il capoluogo valdostano spicca in positivo nelle classifiche sugli eventi estremi (solo un giorno con accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri per fascia esaoriaria nel periodo 2011-2021) - è 2/o -, sulla nebbia (0,3 giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria, media periodo 2011-2021) - è 3/o, sull'umidità relativa (137,5 giorni annui fuori dal comfort climatico, maggiore del 70% o minore del 30%, media periodo 2011-2021) - è 4/o - e sulle piogge (66,3 giorni annui in cui piove con accumuli maggiori di 2 millimetri in almeno una fascia oraria, media periodo 2011-2021), in cui è 5/o. Aosta si trova invece nella parte bassa della classifica per quanto riguarda la brezza estiva (3,7 nodi medi giornalieri di vento nella stagione, media periodo 2011-2021) - è 95/a - e i giorni freddi (17,5 giorni annui con temperatura massima percepita inferiore ai 3°C, media periodo 2011-2021), in cui è 100/a.

Gli altri indicatori: 40/a città per soleggiamento (7,9 ore di sole al giorno, media periodo 2008-2018), 24/a per indice di calore (59,9 giorni annui con temperatura percepita maggiore o uguale a 30°C, media periodo 2011-2021), 28/a per ondate di calore (12 sforamenti all'anno della temperatura di 30°C per tre giorni consecutivi, media periodo 2011 e il 2021), 14/a per raffiche di vento (35 giorni totali con raffiche maggiori di 25 nodi nel periodo 2011-2021).

Guidano la classifica Bari, Imperia e Barletta-Andria-Trani.

L'ultima città è invece Belluno, preceduta da Alessandria e Pavia.



