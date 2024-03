Nuovi negozi a Villeneuve, protestano commercianti del borgo

"Preoccupazione" rispetto all'ipotetica progettazione di una nuova destinazione relativa alle medie strutture di vendita e ristorazione in località Champagne è espressa dalla Confcommercio VdA e dai commercianti del borgo.

"La decisione di creare una nuova area commerciale - si legge in una nota - potrebbe compromettere l'equilibrio del piccolo borgo già esistente e comprensivo di svariate attività commerciali rischiando di dare avvio ad un processo di desertificazione del centro. L'amministrazione regionale ha recentemente reso strutturale i contributi a fondo perso per coloro che avviano esercizi di vicinato e si impegnano a mantenerli aperti nel tempo. Questo in netto contrasto con quanto l'amministrazione comunale di Villeneuve vorrebbe portare avanti nell'area di località Champagne".

ConfCommercio Vda e i commercianti di Villeneuve chiedono urgentemente al Presidente della Regione, Renzo Testolin, e all'Assessore Regionale al Commercio, Giulio Grosjacques, un incontro urgente per porre le varie istanze anche agli interlocutori politici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA