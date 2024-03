Europee, Pas "senza accordo con gli autonomisti andremo da soli"

"Vista la dichiarazione del 26 febbraio dell'Union Valdôtaine di non voler esprimere alcun candidato, ci è sembrato come atto politico dovuto e necessario esprimere un candidato per le prossime elezioni europee. Un candidato trasversale rappresentativo per tutti, monsieur Laurent Viérin appunto. Finalmente la prossima settimana ci troveremo con l'Uv e gli altri movimenti autonomisti e sicuri che con un certo senso di responsabilità troveremo una convergenza, nell'interesse di tutte le minoranze e soprattutto di tutti i popoli. Altrimenti ci vedremo costretti a proseguire per la nostra strada appunto per la difesa di tutti i popoli, valdostano, piemontese, lombardo e ligure". Così in un video Christian Sarteur, segretario politico di Pays d'Aoste Souverain, in merito alle possibili alleanze del movimento indipendentista.

"In tanti - dice Sarteur - ci chiedono con chi faremo l'apparentamento, ma per noi adesso il punto cruciale sono i contenuti e il programma politico. Coerentemente da quanto noi dichiarato nel congresso di 18 maggio, una coalizione tra noi e i movimenti autonomisti sarebbe auspicabile".



