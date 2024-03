Cipess, Boldi "in arrivo risorse anche per Valle d'Aosta"

"L'approvazione del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, dopo il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), farà arrivare circa 44 miliardi di euro di fondi utili per lo sviluppo infrastrutturale di tutto il nostro Paese. A beneficiarne sarà anche la Valle d'Aosta". Lo dice in una nota la coordinatrice della Lega in Valle d'Aosta, Marialice Boldi.

"Grazie - prosegue Boldi - all'impegno del ministro Salvini al Mit, completiamo il finanziamento di diversi interventi di messa in sicurezza sulla strada statale 26, che si aggiungono ai lavori sulla variante di Etroubles, opera incompiuta riavviata l'anno scorso. Questa è la migliore risposta ad anni di immobilismo, mancati interventi, mancata pianificazione: con la Lega, l'Italia riparte dai territori".



